Вивозять з-під обстрілів: на Харківщині Червоний хрест врятував 23 000 людей
Починаючи з 9 вересня, із найнебезпечніших для життя населених пунктів регіону вивезли понад два десятки тисяч людей.
Як відбувається евакуація – у сюжеті МГ “Об’єктив”.
Ігор Клименко, координатор напрямку евакуації Харківської обласної організації Червоного Хреста
Через 6 годин після звільнення ми були в Куп’янську-Вузловому. Це ж було Ізюм, Балаклія, Куп’янськ, Кислівка, Берестове, Піщане, Табаївка. Ми вивозимо звідти, де потрібно. Де ніхто не поїде, ми там робимо. Ми приїжджаємо. Розуміємо, по Кислівці це було. Село із трьох-чотирьох вулиць. Дві вулиці можна було зайти, дві вулиці не можна зайти взагалі. Був обстріл, працювала ворожа авіація. Пройти не можна було. Врятували людей у підвалі. З-під бомбардувань ми виводили. Сиділи понад дві години у підвалі. Потім зв’язалися із хлопцями. Хлопці приїхали. Все, дякувати Богу, в нас вийшло.
Наталія, мешканка села Кислівка Куп’янського району Харківської області
Ми виїхали 2 листопада. До того, як ми виїхали, було розбито не лише будинки, дахи, приміщення. Бабуся ось. У неї льох постраждав, син помер. Власне наш будинок постраждав першого числа. Був “приліт” з вертольота, мені чоловік потім пояснив. Ми живемо… У нас вулиця, ну, можна сказати, серед поля. Якщо, не дай Боже артилерія чи що – у нас просто вулиці немає.
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Марта Генюк, волонтер
Ми зараз відкриваємо нові гуртожитки. Забезпечуємо, куди саме переселенців селитимемо, бо це величезний потік. За два дні 100 людей поселено. Це дуже багато для нас, порівняно з тим, що було раніше. Коли була перша хвиля, селили дуже багато. Потім пішло на спад. Коли за день евакуювали 20 людей – це вважалося, що це успішні евакуації. Зараз ми розселяємо там 60 людей на день. Це лише перші дні, коли йде збирання заявок. Ми ще навіть не запустили евакуаційний автобус, коли це запуститься, у день розглядатимемо понад дві сотні людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 08:17;
Кореспондент Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "Починаючи з 9 вересня, із найнебезпечніших для життя населених пунктів регіону вивезли понад два десятки тисяч людей".