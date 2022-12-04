Вивозять з-під обстрілів: на Харківщині Червоний хрест врятував 23 000 людей

Починаючи з 9 вересня, із найнебезпечніших для життя населених пунктів регіону вивезли понад два десятки тисяч людей.

Як відбувається евакуація – у сюжеті МГ “Об’єктив”.

Ігор Клименко, координатор напрямку евакуації Харківської обласної організації Червоного Хреста

Через 6 годин після звільнення ми були в Куп’янську-Вузловому. Це ж було Ізюм, Балаклія, Куп’янськ, Кислівка, Берестове, Піщане, Табаївка. Ми вивозимо звідти, де потрібно. Де ніхто не поїде, ми там робимо. Ми приїжджаємо. Розуміємо, по Кислівці це було. Село із трьох-чотирьох вулиць. Дві вулиці можна було зайти, дві вулиці не можна зайти взагалі. Був обстріл, працювала ворожа авіація. Пройти не можна було. Врятували людей у ​​підвалі. З-під бомбардувань ми виводили. Сиділи понад дві години у підвалі. Потім зв’язалися із хлопцями. Хлопці приїхали. Все, дякувати Богу, в нас вийшло.

Наталія, мешканка села Кислівка Куп’янського району Харківської області

Ми виїхали 2 листопада. До того, як ми виїхали, було розбито не лише будинки, дахи, приміщення. Бабуся ось. У неї льох постраждав, син помер. Власне наш будинок постраждав першого числа. Був “приліт” з вертольота, мені чоловік потім пояснив. Ми живемо… У нас вулиця, ну, можна сказати, серед поля. Якщо, не дай Боже артилерія чи що – у нас просто вулиці немає.

Марта Генюк, волонтер

Ми зараз відкриваємо нові гуртожитки. Забезпечуємо, куди саме переселенців селитимемо, бо це величезний потік. За два дні 100 людей поселено. Це дуже багато для нас, порівняно з тим, що було раніше. Коли була перша хвиля, селили дуже багато. Потім пішло на спад. Коли за день евакуювали 20 людей – це вважалося, що це успішні евакуації. Зараз ми розселяємо там 60 людей на день. Це лише перші дні, коли йде збирання заявок. Ми ще навіть не запустили евакуаційний автобус, коли це запуститься, у день розглядатимемо понад дві сотні людей.