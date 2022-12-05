Пожары на Харьковщине: погибли двое мужчин, пострадал 8-месячный младенец

Пожары, не связанные с боевыми действиями, унесли жизни двух человека за сутки — в Харькове и Старом Салтове.

«По причине нарушения Правил пожарной безопасности произошло два пожара, на которых погибли люди. Первый случай произошел в Холодногорском районе Харькова по ул. Докучаева, 27. Другой – в поселке Старый Салтов Чугуевского района. В обоих случаях погибли мужчины», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На еще одном пожаре, который произошел в селе Волковка Кегичевской громады, пострадали два человека, в том числе — 8-месячный младенец. В частном доме загорелись домашние вещи. Пожар смогли потушить соседи — до прибытия спасателей.

«Они также отвезли пострадавших отца и ребенка в медицинское учреждение», — отметили в ГСЧС.