Live
  • Понедельник 05.12.2022
    • Харьков
  •   -7°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.54
    • 🟢

Пожары на Харьковщине: погибли двое мужчин, пострадал 8-месячный младенец

Происшествия 08:19   05.12.2022
Оксана Горун
Пожары на Харьковщине: погибли двое мужчин, пострадал 8-месячный младенец Фото ДСНС

Пожары, не связанные с боевыми действиями, унесли жизни двух человека за сутки — в Харькове и Старом Салтове.

«По причине нарушения Правил пожарной безопасности произошло два пожара, на которых погибли люди. Первый случай произошел в Холодногорском районе Харькова по ул. Докучаева, 27. Другой – в поселке Старый Салтов Чугуевского района. В обоих случаях погибли мужчины», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На еще одном пожаре, который произошел в селе Волковка Кегичевской громады, пострадали два человека, в том числе — 8-месячный младенец. В частном доме загорелись домашние вещи. Пожар смогли потушить соседи — до прибытия спасателей.

  • Читайте также: В Купянске из-за обстрела поврежден частный дом — ГСЧС

    • «Они также отвезли пострадавших отца и ребенка в медицинское учреждение», — отметили в ГСЧС.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    13:47
    В Харькове утром произошел пожар: погиб мужчина (фото)
    11:08
    Спрятался от отчима в посадке: полиция на Харьковщине нашла сбежавшего ребенка
    08:50
    В Волчанске на пожаре погиб мужчина
    08:38
    В Купянске из-за обстрела поврежден частный дом — ГСЧС
    08:46
    Обстрелы Харьковщины: спасатели тушили пожары в Волчанске и Липецкой громаде

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Пожары на Харьковщине: погибли двое мужчин, пострадал 8-месячный младенец»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 08:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожары, не связанные с боевыми действиями, унесли жизни двух человека за сутки — в Харькове и Старом Салтове".