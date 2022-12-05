Пожары на Харьковщине: погибли двое мужчин, пострадал 8-месячный младенец
Пожары, не связанные с боевыми действиями, унесли жизни двух человека за сутки — в Харькове и Старом Салтове.
«По причине нарушения Правил пожарной безопасности произошло два пожара, на которых погибли люди. Первый случай произошел в Холодногорском районе Харькова по ул. Докучаева, 27. Другой – в поселке Старый Салтов Чугуевского района. В обоих случаях погибли мужчины», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На еще одном пожаре, который произошел в селе Волковка Кегичевской громады, пострадали два человека, в том числе — 8-месячный младенец. В частном доме загорелись домашние вещи. Пожар смогли потушить соседи — до прибытия спасателей.
Читайте также: В Купянске из-за обстрела поврежден частный дом — ГСЧС
«Они также отвезли пострадавших отца и ребенка в медицинское учреждение», — отметили в ГСЧС.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Пожары на Харьковщине: погибли двое мужчин, пострадал 8-месячный младенец»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 08:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожары, не связанные с боевыми действиями, унесли жизни двух человека за сутки — в Харькове и Старом Салтове".