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Пожежі на Харківщині: загинули двоє чоловіків, постраждало 8-місячне немовля

Події 08:19   05.12.2022
Оксана Горун
Пожежі на Харківщині: загинули двоє чоловіків, постраждало 8-місячне немовля

Пожежі, не пов’язані з бойовими діями, забрали життя двох людей за добу – у Харкові та Старому Салтові.

“Через порушення Правил пожежної безпеки сталися дві пожежі, на яких загинули люди. Перший випадок стався у Холодногірському районі Харкова по вул. Докучаєва, 27. Інший – у селищі Старий Салтів Чугуївського району. В обох випадках загинули чоловіки”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

На ще одній пожежі, що сталася у селі Волківка Кегичівської громади, постраждали двоє людей, зокрема – 8-місячне немовля. У приватному будинку зайнялися домашні речі. Пожежу змогли загасити сусіди – до прибуття рятувальників.

  • Читайте також: У Харкові вранці сталася пожежа: загинув чоловік (фото)

    • “Вони також відвезли постраждалих батька та дитину до медичного закладу”, – зазначили у ДСНС.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 08:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежі, не пов’язані з бойовими діями, забрали життя двох людей за добу – у Харкові та Старому Салтові".