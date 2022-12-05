Пожежі на Харківщині: загинули двоє чоловіків, постраждало 8-місячне немовля
Пожежі, не пов’язані з бойовими діями, забрали життя двох людей за добу – у Харкові та Старому Салтові.
“Через порушення Правил пожежної безпеки сталися дві пожежі, на яких загинули люди. Перший випадок стався у Холодногірському районі Харкова по вул. Докучаєва, 27. Інший – у селищі Старий Салтів Чугуївського району. В обох випадках загинули чоловіки”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
На ще одній пожежі, що сталася у селі Волківка Кегичівської громади, постраждали двоє людей, зокрема – 8-місячне немовля. У приватному будинку зайнялися домашні речі. Пожежу змогли загасити сусіди – до прибуття рятувальників.
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“Вони також відвезли постраждалих батька та дитину до медичного закладу”, – зазначили у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 08:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежі, не пов’язані з бойовими діями, забрали життя двох людей за добу – у Харкові та Старому Салтові".