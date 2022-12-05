Российская армия обстреляла 17 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ проинформировал о продолжающихся обстрелах территории Харьковской области оккупантами.
«На Слобожанском направлении обстрелам из разнокалиберной артиллерии со стороны противника подверглись районы населенных пунктов Тимофеевка, Стрелечья, Старица, Бугроватка, Огурцово, Волчанск, Бочковое, Малая Волчья, Двуречная, Таволжанка и Богдановское Харьковской области», — соообщили в сводке Генштаба по состоянию на 6 утра 5 декабря.
Также обстрелы продолжались на Купянском направлении, где российская армия обороняется. Там враг из танков и артиллерии бил по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое.
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По территории Украины за прошедшие сутки российская армия нанесла 7 ракетных и 32 авиационных удара, а также произвела более 50 обстрелов из РСЗО. «Досталось» населенным пунктам вдоль линии столкновения.
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 07:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о продолжающихся обстрелах территории Харьковской области оккупантами".