Російська армія обстріляла 17 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ поінформував про обстріли території Харківської області, що тривають.
“На Слобожанському напрямку обстрілів з різнокаліберної артилерії, з боку противника, зазнали райони населених пунктів Тимофіївка, Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Дворічна, Тавільжанка та Богданівське Харківської області”, – повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 5 грудня.
Також обстріли тривали на Куп’янському напрямку, де російська армія обороняється. Там ворог із танків та артилерії бив по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове та Вишневе.
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По території України минулої доби російська армія завдала 7 ракетних і 32 авіаційних удари, а також здійснила понад 50 обстрілів з РСЗВ. “Дісталося” населеним пунктам вздовж лінії зіткнення.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 07:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував про обстріли території Харківської області, що тривають".