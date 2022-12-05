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Російська армія обстріляла 17 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Події 07:18   05.12.2022
Оксана Горун
Російська армія обстріляла 17 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ поінформував про обстріли території Харківської області, що тривають.

“На Слобожанському напрямку обстрілів з різнокаліберної артилерії, з боку противника, зазнали райони населених пунктів Тимофіївка, Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Дворічна, Тавільжанка та Богданівське Харківської області”, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 5 грудня.

Також обстріли тривали на Куп’янському напрямку, де російська армія обороняється. Там ворог із танків та артилерії бив по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове та Вишневе.

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    • По території України минулої доби російська армія завдала 7 ракетних і 32 авіаційних удари, а також здійснила понад 50 обстрілів з РСЗВ. “Дісталося” населеним пунктам вздовж лінії зіткнення.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 07:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував про обстріли території Харківської області, що тривають".