Російська армія обстріляла 17 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ поінформував про обстріли території Харківської області, що тривають.

“На Слобожанському напрямку обстрілів з різнокаліберної артилерії, з боку противника, зазнали райони населених пунктів Тимофіївка, Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Дворічна, Тавільжанка та Богданівське Харківської області”, – повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 5 грудня.

Також обстріли тривали на Куп’янському напрямку, де російська армія обороняється. Там ворог із танків та артилерії бив по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове та Вишневе.

По території України минулої доби російська армія завдала 7 ракетних і 32 авіаційних удари, а також здійснила понад 50 обстрілів з РСЗВ. “Дісталося” населеним пунктам вздовж лінії зіткнення.