Синегубов: На сегодня на Харьковщине работают более 300 Пунктів Незламності
Все Пункти Незламності в Харьковской области работают 24/7, напомнил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По состоянию на сегодня в области в режиме 24/7 работают более 300 Пунків Незламності.
Все пункты оборудованы генераторами, где вы сможете подзарядить свои гаджеты. Там тепло, есть интернет, аптечки, чай и кофе.
«Обязательно найдите ближайший к вам Пункт Незламності, даже если не нуждаетесь в нем на сайте nezlamnist.gov.ua. Убедитесь, что точно знаете, куда идти в случае чрезвычайной ситуации», — заявил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 16:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все Пункти Незамності в Харьковской области работают 24/7, напомнил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".