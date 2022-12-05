Синегубов: На сегодня на Харьковщине работают более 300 Пунктів Незламності

Все Пункти Незламності в Харьковской области работают 24/7, напомнил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По состоянию на сегодня в области в режиме 24/7 работают более 300 Пунків Незламності.



Все пункты оборудованы генераторами, где вы сможете подзарядить свои гаджеты. Там тепло, есть интернет, аптечки, чай и кофе.

«Обязательно найдите ближайший к вам Пункт Незламності, даже если не нуждаетесь в нем на сайте nezlamnist.gov.ua. Убедитесь, что точно знаете, куда идти в случае чрезвычайной ситуации», — заявил Синегубов.