Синєгубов: На сьогодні на Харківщині працюють більше 300 Пунктів Незламності
Усі Пункти Незламності у Харківській області працюють 24/7, нагадав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Станом на сьогодні в області у режимі 24/7 працює понад 300 Пунків Незламності.
Всі пункти обладнані генераторами, де ви зможете зарядити свої гаджети. Там тепло, є інтернет, аптечки, чай та кава.
“Обов’язково знайдіть найближчий до вас Пункт Незламності, навіть якщо не потребуєте його на сайті nezlamnist.gov.ua. Переконайтеся, що точно знаєте, куди йти у разі надзвичайної ситуації”, – заявив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 16:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі Пункти Незламності у Харківській області працюють 24/7, нагадав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".