Live
  • Понеділок 05.12.2022
    • Харків
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.54
    • 🟢

Синєгубов: На сьогодні на Харківщині працюють більше 300 Пунктів Незламності

Суспільство 16:22   05.12.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: На сьогодні на Харківщині працюють більше 300 Пунктів Незламності

Усі Пункти Незламності у Харківській області працюють 24/7, нагадав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на сьогодні в області у режимі 24/7 працює понад 300 Пунків Незламності.


Всі пункти обладнані генераторами, де ви зможете зарядити свої гаджети. Там тепло, є інтернет, аптечки, чай та кава.

“Обов’язково знайдіть найближчий до вас Пункт Незламності, навіть якщо не потребуєте його на сайті nezlamnist.gov.ua. Переконайтеся, що точно знаєте, куди йти у разі надзвичайної ситуації”, – заявив Синєгубов.

Читайте також:  У Харкові розробили кілька планів на випадок тривалого блекауту – мер

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

14:24
Через тимчасові знеструмлення затримується потяг до Ізюму на Харківщині
13:22
Синєгубов закликав жителів Харківщини під час тривоги сховатися в укриттях
09:40
На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на боєприпасах
21:19
Подати заявку на безплатні дрова вже не можна, їх розвозять за адресами – ХОВА
18:38
Синєгубов відвідав Сковородинівку напередодні 300-річчя Григорія Сковороди

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов: На сьогодні на Харківщині працюють більше 300 Пунктів Незламності»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 16:22;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі Пункти Незламності у Харківській області працюють 24/7, нагадав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".