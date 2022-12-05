Синєгубов: На сьогодні на Харківщині працюють більше 300 Пунктів Незламності

Усі Пункти Незламності у Харківській області працюють 24/7, нагадав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на сьогодні в області у режимі 24/7 працює понад 300 Пунків Незламності.



Всі пункти обладнані генераторами, де ви зможете зарядити свої гаджети. Там тепло, є інтернет, аптечки, чай та кава.

“Обов’язково знайдіть найближчий до вас Пункт Незламності, навіть якщо не потребуєте його на сайті nezlamnist.gov.ua. Переконайтеся, що точно знаєте, куди йти у разі надзвичайної ситуації”, – заявив Синєгубов.