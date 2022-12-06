Горели остатки разбомбленных складов: ГСЧС сообщила о пожаре на Харьковщине

За сутки в регионе, по данным спасателей ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, произошел один пожар, вызванный вражеским обстрелом.

Очередной раз пострадал Купянск. Пожар начался около 9:10 утра 5 декабря.

«Горели остатки разбомбленных складских построек одного из частных предприятий на площади 150 кв. м. На месте происшествия работали спасатели 44-й ГПРЧ, потушившие огонь в 11:25», — отметили в ГСЧС.

Также там напомнили, что перед этим в Купянске вражеский обстрел разрушил здание СТО, повреждения получили частные дома и хозпостройки. Из-за того удара погибла женщина.

По информации ХОВА на утро 6 декабря, в Купянском районе есть еще один погибший — 68-летний мужчина, житель села Обуховка. В областной военной администрации предлагают жителям прифронтовой Купянщины добровольную эвакуацию на безопасные территории.