Горіли залишки розбомблених складів: ДСНС повідомила про пожежу на Харківщині

За добу в регіоні, за даними рятувальників ГУ ДСНС України в Харківській області, сталася одна пожежа, спричинена ворожим обстрілом.

У черговий раз постраждав Куп’янськ. Пожежа почалася близько 9:10 ранку 5 грудня.

“Горіли залишки розбомблених складських будівель одного з приватних підприємств на площі 150 кв. м. На місці події працювали рятувальники 44-ї ДПРЧ, які загасили вогонь об 11:25”, – зазначили в ДСНС.

Також там нагадали, що перед цим у Куп’янську ворожий обстріл зруйнував будівслю СТО, пошкодження отримали приватні будинки та господарські споруди. Через той удар загинула жінка.

За інформацією ХОВА на ранок 6 грудня, у Куп’янському районі є ще один загиблий – 68-річний чоловік, мешканець села Обухівка. В обласній військовій адміністрації пропонують мешканцям прифронтової Куп’янщини добровільну евакуацію на безпечні території.