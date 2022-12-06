Live
  • Вівторок 06.12.2022
    • Харків
  •   -5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

На Харківщині внаслідок обстрілу загинув чоловік – Синєгубов

Події 08:35   06.12.2022
Оксана Горун
На Харківщині внаслідок обстрілу загинув чоловік – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харківській області, як і раніше, найсильніше від обстрілів страждає Куп’янський район, звідти проводять евакуацію.

“Під артилерійськими обстрілами окупантів знову Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони. На жаль, внаслідок обстрілів росіян у селі Обухівка в Куп’янському районі загинув 68-річний чоловік. Є пошкодження приватних домоволодінь, господарських будівель, складських приміщень”, – зазначив Сінєгубов.

Глава ХОВА нагадав, що з Куп’янського району продовжується добровільна евакуація мешканців. Людей розселяють у безпечніших місцях області.

“Місцева влада спільно з волонтерами евакуювала вже 217 осіб, ще 68 заявок у роботі”, – навів дані голова ХОВА.

  • Читайте також: За добу – один постраждалий, по Куп’янську завдано ракетного удару – Синєгубов

    • Нагадаємо, 5 грудня над Харківською областю ППО та авіація збили всі російські ракети, влучань територією регіону внаслідок масованої ракетної атаки російських терористів не було.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    09:08
    Горіли залишки розбомблених складів: ДСНС повідомила про пожежу на Харківщині
    07:38
    Російська армія обстріляла 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
    18:40
    Ворог задіяв авіацію для ударів неподалік села на Харківщині – Генштаб
    17:15
    Із 23:00 до 5:00: на Харківщині скоротили комендантську годину
    11:22
    Невідомі перекрили газ селищу на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині внаслідок обстрілу загинув чоловік – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 08:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харківській області, як і раніше, найсильніше від обстрілів страждає Куп’янський район, звідти проводять евакуацію".