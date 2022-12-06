На Харківщині внаслідок обстрілу загинув чоловік – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харківській області, як і раніше, найсильніше від обстрілів страждає Куп’янський район, звідти проводять евакуацію.
“Під артилерійськими обстрілами окупантів знову Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони. На жаль, внаслідок обстрілів росіян у селі Обухівка в Куп’янському районі загинув 68-річний чоловік. Є пошкодження приватних домоволодінь, господарських будівель, складських приміщень”, – зазначив Сінєгубов.
Глава ХОВА нагадав, що з Куп’янського району продовжується добровільна евакуація мешканців. Людей розселяють у безпечніших місцях області.
“Місцева влада спільно з волонтерами евакуювала вже 217 осіб, ще 68 заявок у роботі”, – навів дані голова ХОВА.
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Нагадаємо, 5 грудня над Харківською областю ППО та авіація збили всі російські ракети, влучань територією регіону внаслідок масованої ракетної атаки російських терористів не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 08:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харківській області, як і раніше, найсильніше від обстрілів страждає Куп’янський район, звідти проводять евакуацію".