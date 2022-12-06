На Харківщині внаслідок обстрілу загинув чоловік – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харківській області, як і раніше, найсильніше від обстрілів страждає Куп’янський район, звідти проводять евакуацію.

“Під артилерійськими обстрілами окупантів знову Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони. На жаль, внаслідок обстрілів росіян у селі Обухівка в Куп’янському районі загинув 68-річний чоловік. Є пошкодження приватних домоволодінь, господарських будівель, складських приміщень”, – зазначив Сінєгубов.

Глава ХОВА нагадав, що з Куп’янського району продовжується добровільна евакуація мешканців. Людей розселяють у безпечніших місцях області.

“Місцева влада спільно з волонтерами евакуювала вже 217 осіб, ще 68 заявок у роботі”, – навів дані голова ХОВА.

Нагадаємо, 5 грудня над Харківською областю ППО та авіація збили всі російські ракети, влучань територією регіону внаслідок масованої ракетної атаки російських терористів не було.