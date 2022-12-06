На Харьковщине в результате обстрела погиб мужчина — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области по-прежнему сильнее всего от обстрелов страдает Купянский район, оттуда проводят эвакуацию.
«Под артиллерийскими обстрелами оккупантов снова Чугуевский, Харьковский и Купянский районы. К сожалению, в результате обстрелов россиян в селе Обуховка в Купянском районе погиб 68-летний мужчина. Есть повреждения частных домовладений, хозяйственных построек, складских помещений», — отметил Синегубов.
Глава ХОВА напомнил, что из Купянского района продолжается добровольная эвакуация жителей. Людей расселяют в более безопасных местах области.
«Местные власти совместно с волонтерами эвакуировали уже 217 человек, еще 68 заявок в работе», — привел данные глава ХОВА.
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Напомним, 5 декабря над Харьковской областью ПВО и авиация сбили все российские ракеты, попаданий по территории региона в результате массированной ракетной атаки российских террористов не было.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 08:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области по-прежнему сильнее всего от обстрелов страдает Купянский район, оттуда проводят эвакуацию".