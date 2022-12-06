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На Харьковщине в результате обстрела погиб мужчина — Синегубов

Происшествия 08:35   06.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине в результате обстрела погиб мужчина — Синегубов Фото: Олег Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области по-прежнему сильнее всего от обстрелов страдает Купянский район, оттуда проводят эвакуацию.

«Под артиллерийскими обстрелами оккупантов снова Чугуевский, Харьковский и Купянский районы. К сожалению, в результате обстрелов россиян в селе Обуховка в Купянском районе погиб 68-летний мужчина. Есть повреждения частных домовладений, хозяйственных построек, складских помещений», — отметил Синегубов.

Глава ХОВА напомнил, что из Купянского района продолжается добровольная эвакуация жителей. Людей расселяют в более безопасных местах области.

«Местные власти совместно с волонтерами эвакуировали уже 217 человек, еще 68 заявок в работе», — привел данные глава ХОВА.

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    • Напомним, 5 декабря над Харьковской областью ПВО и авиация сбили все российские ракеты, попаданий по территории региона в результате массированной ракетной атаки российских террористов не было.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 08:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области по-прежнему сильнее всего от обстрелов страдает Купянский район, оттуда проводят эвакуацию".