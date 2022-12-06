На Харьковщине более 1500 потребителям Чугуевщины вернули электроснабжение

Более 1500 потребителей из населенных пунктов Лебяже, Юрченково и Ивановка Чугуевского района снова могут пользоваться электричеством, сообщила ХОВА.

Российские обстрелы в этих деревнях сильно повредили линии электропередач, опоры и трансформаторные подстанции. Специалисты «Харьковоблэнерго» восстанавливали их около двух месяцев.

На скорость ремонтных работ также повлияли минирования территории.

Сейчас восстановливают электроснабжение в селе Коробочкино, треть села до сих пор без света. Этот населенный пункт уже разминирован, поэтому энергетики могут завершить ремонт.