На Харьковщине более 1500 потребителям Чугуевщины вернули электроснабжение
Более 1500 потребителей из населенных пунктов Лебяже, Юрченково и Ивановка Чугуевского района снова могут пользоваться электричеством, сообщила ХОВА.
Российские обстрелы в этих деревнях сильно повредили линии электропередач, опоры и трансформаторные подстанции. Специалисты «Харьковоблэнерго» восстанавливали их около двух месяцев.
На скорость ремонтных работ также повлияли минирования территории.
Сейчас восстановливают электроснабжение в селе Коробочкино, треть села до сих пор без света. Этот населенный пункт уже разминирован, поэтому энергетики могут завершить ремонт.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 15:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 1500 потребителей из населенных пунктов Лебяже, Юрченково и Ивановка Чугуевского района снова могут пользоваться электричеством, сообщила ХОВА.".