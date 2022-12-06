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На Харьковщине более 1500 потребителям Чугуевщины вернули электроснабжение

Общество 15:35   06.12.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине более 1500 потребителям Чугуевщины вернули электроснабжение

Более 1500 потребителей из населенных пунктов Лебяже, Юрченково и Ивановка Чугуевского района снова могут пользоваться электричеством, сообщила ХОВА.

Российские обстрелы в этих деревнях сильно повредили линии электропередач, опоры и трансформаторные подстанции. Специалисты «Харьковоблэнерго» восстанавливали их около двух месяцев.

На скорость ремонтных работ также повлияли минирования территории.

Сейчас восстановливают электроснабжение в селе Коробочкино, треть села до сих пор без света. Этот населенный пункт уже разминирован, поэтому энергетики могут завершить ремонт.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 15:35;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 1500 потребителей из населенных пунктов Лебяже, Юрченково и Ивановка Чугуевского района снова могут пользоваться электричеством, сообщила ХОВА.".