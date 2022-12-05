Как будут завтра отключать свет на Харьковщине и по Украине. Прогноз Укрэнерго

На восстановление нормального производства электроэнергии после вражеского массированного ракетного удара украинской энергосистеме понадобится один-два дня. Дефицит будет наблюдаться сегодня и завтра. Поэтому 6 декабря до облэнерго будут доведены лимиты потребления — подобные тем, которые были три-четыре дня назад.

Об этом председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал в эфире национального телемарафона.

«По всей Украине наш диспетчерский центр сегодня внедрил графики аварийных отключений. Это было нужно для того, чтобы энергосистема не разбалансировалась во время атаки, когда большой объем мощностей электростанций выходит из работы практически моментально после «прилетов». Поэтому по всем областям были эти графики внедрены. Сейчас мы их постепенно снимаем и заменяем на лимиты, которые мы применяем для каждой области. На сегодня и на завтра лимиты потребления. Завтра эти лимиты будут подобными тому, как были где-то 3-4 дня назад», — пояснил Кудрицкий.

По его словам, лимиты будут увеличиваться параллельно с тем, как будет восстанавливаться энергосистема.

Также Кудрицкий отметил, что сегодня и завтра в Украине — пик морозов, поэтому уверен, что РФ выбрала это время для удара неслучайно.

«То, что долетело, оно повлекло довольно значительные повреждения как для наших электростанций, которые производят электроэнергию для граждан, так и для наших подстанций. То есть части сети магистральной, которой оперирует Укрэнерго. Вместе с тем хочу сказать, что ситуация у нас контролируемая. Сейчас энергосистема работает у нас как целостный единый организм. Мы присоединены к Европе. Есть определенные ограничения, конечно, аварийные ограничения поставок нашим потребителям, но в целом ситуация находится под контролем», — добавил он.

Напомним, что по состоянию на 17:00 аварийных отключений света в Харьковской области не было, применялись только плановые, по графику, сообщал заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха.