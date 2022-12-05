Як завтра вимикатимуть світло на Харківщині та по Україні. Прогноз Укренерго

На відновлення нормального виробництва електроенергії після ворожого масованого ракетного удару українській енергосистемі знадобиться один-два дні. Дефіцит спостерігатиметься сьогодні та завтра. Тому 6 грудня до обленерго будуть доведені ліміти споживання – подібні до тих, які були три-чотири дні тому.

Про це голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький розповів у етері національного телемарафону.

“По всій Україні наш диспетчерський центр сьогодні впровадив графіки аварійних відключень. Це було потрібно для того, щоб енергосистема не розбалансувалась під час атаки, коли великий обсяг потужностей електростанцій виходить з роботи практично моментально після “прильотів”. Тому по всіх областях були ці графіки впроваджені. Зараз ми їх поступово знімаємо і заміняємо на ліміти, які ми застосовуємо для кожної області. На сьогодні і на завтра ліміти споживання. Завтра ці ліміти будуть подібними до того, як були десь 3-4 дні тому”, – пояснив Кудрицький.

За його словами, ліміти збільшуватимуться паралельно з тим, як відновлюватиметься енергосистема.

Також Кудрицький зазначив, що сьогодні і завтра в Україні пік морозів, тому впевнений, що РФ обрала цей час для удару невипадково.

“Те, що долетіло, воно спричинило досить значні ушкодження як для наших електростанцій, які виробляють електроенергію для громадян, так і для наших підстанцій. Тобто частини мережі магістральної, якою оперує Укренерго. Разом з тим хочу сказати, що ситуація в нас контрольована. Наразі енергосистема працює в нас як цілісний єдиний організм. Ми приєднані до Європи. Є певні обмеження, звичайно, аварійні обмеження постачання нашим споживачам, але в цілому ситуація знаходиться під контролем”, – додав він.

Нагадаємо, що станом на 17.00 аварійних відключень світла в Харківській області не було, застосовувалися тільки планові, за графіком, повідомляв заступник голови ХОВА Роман Семенуха.