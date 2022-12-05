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Максимум зусиль і на Харківщині, – Зеленський про відновлення після атаки РФ

Події 21:18   05.12.2022
Елена Нагорная
Максимум зусиль і на Харківщині, – Зеленський про відновлення після атаки РФ

У багатьох регіонах України довелося перейти до аварійних відключень електроенергії після масованого ворожого ракетного удару, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

“Енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи. Максимум зусиль – у центральних областях України, на Одещині, в Запорізькій області, на Харківщині. У багатьох регіонах – для стабілізації системи – довелося перейти до аварійних відключень. Від Закарпаття до Київщини, від Кіровоградщини до Сумської й Харківської областей. Найбільше відключень станом на цей вечір – Вінниччина, Київщина, Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельниччина й Черкащина. Але зробимо все, щоб повернути стабільність”, – сказав він.

Зеленський нагадав, що більшість із понад 70 російських ракет було збито. Президент подякував за це воїнам повітряних командувань “Схід”, “Південь” та “Центр”, а партнерам – за надані системи ППО.

“Але, на жаль, ми поки ще не можемо дати повну безпеку нашому небу – було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів – четверо”, – додав глава держави.

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Нагадаємо, що станом на 17.00 аварійних відключень світла в Харківській області не було, застосовувалися тільки планові, за графіком, повідомляв заступник голови ХОВА Роман Семенуха.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 21:18;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У багатьох регіонах України довелося перейти до аварійних відключень електроенергії після масованого ворожого ракетного удару, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.".