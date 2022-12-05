Понад 60 із більше ніж 70 ворожих ракет збила сьогодні українська ППО
5 грудня російська армія запустила по Україні понад 70 ракет, більше 60 з них збили сили ППО.
Як повідомляють у командуванні Повітряних сил ЗСУ, пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювались із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.
Також супротивник завдав удару 22-ма крилатими ракетами типу «Калібр» із кораблів Чорноморського флоту.
Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилатими ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.
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До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Сил оборони, загалом збито понад 60 ракет окупантів, розповіли в командуванні.
Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, енергетична система країни функціонує та залишається цілісною. Були влучання в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 18:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 грудня російська армія запустила по Україні понад 70 ракет, більше 60 з них збили сили ППО.".