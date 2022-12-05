Более 60 из 70 вражеских ракет сбила сегодня украинская ПВО — Воздушные силы

5 декабря российская армия запустила по Украине более 70 ракет, больше 60 из них сбили силы ПВО.

Как сообщают в командовании Воздушных сил ВСУ, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись с восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области.

Также противник нанес удар 22-мя крылатыми ракетами типа «Калибр» с кораблей Черноморского флота.

Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крылатыми ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы Сил обороны, всего сбито более 60 ракет оккупантов, подытожили в командовании.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, энергетическая система страны функционирует и остается целостной. Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях.