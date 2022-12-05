Максимум усилий и на Харьковщине, — Зеленский о восстановлении после атаки РФ

Во многих регионах Украины пришлось перейти к аварийным отключениям электроэнергии после вражеского массированного ракетного удара, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Энергетики сразу начали восстановительные работы. Максимум усилий — в центральных областях Украины, в Одесской области, в Запорожской области, в Харьковской области. Во многих регионах — для стабилизации системы — пришлось перейти к аварийным отключениям. От Закарпатья до Киевщины, от Кировоградщины до Сумской и Харьковской областей. Больше всего отключений по состоянию на этот вечер — Винницкая, Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Одесская, Хмельницкая и Черкасская области. Но сделаем все, чтобы вернуть стабильность», — сказал он.

Зеленский напомнил, что большая часть из более чем 70 российских ракет была сбита. Президент поблагодарил за это воинов воздушных командований «Восток», «Юг» и «Центр», а партнеров — за предоставленные системы ПВО.

«Но, к сожалению, мы пока еще не можем дать полную безопасность нашему небу — было несколько попаданий. К сожалению, есть жертвы. По состоянию на это время в перечне погибших за эти сутки от российских ударов — четверо», — добавил глава государства.

Напомним, что по состоянию на 17:00 аварийных отключений света в Харьковской области не было, применялись только плановые, по графику, сообщал заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха.