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Максимум усилий и на Харьковщине, — Зеленский о восстановлении после атаки РФ

Политика 21:18   05.12.2022
Елена Нагорная
Максимум усилий и на Харьковщине, — Зеленский о восстановлении после атаки РФ Фото: Офис Президента

Во многих регионах Украины пришлось перейти к аварийным отключениям электроэнергии после вражеского массированного ракетного удара, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Энергетики сразу начали восстановительные работы. Максимум усилий — в центральных областях Украины, в Одесской области, в Запорожской области, в Харьковской области. Во многих регионах — для стабилизации системы — пришлось перейти к аварийным отключениям. От Закарпатья до Киевщины, от Кировоградщины до Сумской и Харьковской областей. Больше всего отключений по состоянию на этот вечер — Винницкая, Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Одесская, Хмельницкая и Черкасская области. Но сделаем все, чтобы вернуть стабильность», — сказал он.

Зеленский напомнил, что большая часть из более чем 70 российских ракет была сбита. Президент поблагодарил за это воинов воздушных командований «Восток», «Юг» и «Центр», а партнеров — за предоставленные системы ПВО.

«Но, к сожалению, мы пока еще не можем дать полную безопасность нашему небу — было несколько попаданий. К сожалению, есть жертвы. По состоянию на это время в перечне погибших за эти сутки от российских ударов — четверо», — добавил глава государства.

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Напомним, что по состоянию на 17:00 аварийных отключений света в Харьковской области не было, применялись только плановые, по графику, сообщал заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во многих регионах Украины пришлось перейти к аварийным отключениям электроэнергии после вражеского массированного ракетного удара, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.".