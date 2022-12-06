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На Харківщині понад 1500 споживачам Чугуївщини повернули електропостачання

Суспільство 15:35   06.12.2022
Оксана Якушко
На Харківщині понад 1500 споживачам Чугуївщини повернули електропостачання

Понад 1500 споживачів із населених пунктів Леб’яже, Юрченкове та Іванівка Чугуївського району знову можуть користуватися електрикою, повідомила ХОВА.

Російські обстріли у цих селах значно пошкодили лінії електропередач, опори та трансформаторні підстанції. Для їх відновлення фахівці «Харківобленерго» працювали близько двох місяців. На швидкість ремонтних робіт також вплинули ворожі мінування території.

Наразі триває відновлення електропостачання у селі Коробочкине, адже третина села досі без світла. Цей населений пункт уже розмінували, тож енергетики мають змогу приступити до завершальних ремонтних робіт.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Ви читали новину: «На Харківщині понад 1500 споживачам Чугуївщини повернули електропостачання»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 15:35;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 1500 споживачів із населених пунктів Леб’яже, Юрченкове та Іванівка Чугуївського району знову можуть користуватися електрикою, повідомила ХОВА.".