После обстрелов Харьковщины ракетами С-300 есть погибший и раненный

В ночь с 5 на 6 декабря рф ракетами обстреляли Изюмщину и Купянщину, сообщила Харьковская областная прокуратура.

5 декабря около 22:25 российские военные нанесли ракетный удар по городу Купянск, повредили здание лицея. По предварительным данным, обстрел производился ракетами типа С-300.

5 декабря русские захватчики обстреляли село Обуховка Купянского района: погиб 68-летний мужчина. Полностью разрушен жилой дом.

6 декабря около 01:00 под огонь рф попал Изюмский район: получил ранения 48-летний мужчина.

5 декабря рф били по селу Басово Золочевской ОТГ Богодуховского района. В результате обстрела частично поврежден жилой дом и хозяйственные постройки фермерского хозяйства.

Купянская, Изюмская и Богодуховская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).