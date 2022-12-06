После обстрелов Харьковщины ракетами С-300 есть погибший и раненный
В ночь с 5 на 6 декабря рф ракетами обстреляли Изюмщину и Купянщину, сообщила Харьковская областная прокуратура.
5 декабря около 22:25 российские военные нанесли ракетный удар по городу Купянск, повредили здание лицея. По предварительным данным, обстрел производился ракетами типа С-300.
5 декабря русские захватчики обстреляли село Обуховка Купянского района: погиб 68-летний мужчина. Полностью разрушен жилой дом.
6 декабря около 01:00 под огонь рф попал Изюмский район: получил ранения 48-летний мужчина.
5 декабря рф били по селу Басово Золочевской ОТГ Богодуховского района. В результате обстрела частично поврежден жилой дом и хозяйственные постройки фермерского хозяйства.
Купянская, Изюмская и Богодуховская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 14:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь с 5 на 6 декабря рф ракетами обстреляли Изюмщину и Купянщину, сообщила Харьковская областная прокуратура.".