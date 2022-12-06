Після обстрілів Харківщини ракетами С-300 є загиблий та поранений

У ніч з 5 на 6 грудня рф ракетами обстріляли Ізюмщину і Куп’янщину, повідомила Харківська обласна прокуратура.

5 грудня близько 22:25 російські військові завдали ракетного удару по місту Куп’янськ, пошкодили будівлю ліцею. За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами типу С-300.

5 грудня російські загарбники обстріляли село Обухівка Куп’янського району: загинув 68-річний чоловік. Повністю зруйновано житловий будинок.

6 грудня близько 01:00 під вогонь окупантів потрапив Ізюмський район: отримав поранення 48-річний чоловік.

5 грудня рф гатили по селу Басове Золочівської ОТГ Богодухівського району. У результаті обстрілу частково пошкоджено житловий будинок та господарські споруди фермерського господарства.

Куп’янська, Ізюмська та Богодухівська окружні прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).