Live
  • Вторник 06.12.2022
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб

Происшествия 18:45   06.12.2022
Елена Нагорная
Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб

Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из танков, минометов, ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанские Хутора и Чугуновка.

На Купянском направлении противник ведет оборонительные действия на захваченных рубежах. Осуществил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Двуречная, Котляровка, Табаевка, Песчаное и Берестовое.

Читайте также: На Харьковщине в результате обстрела погиб мужчина — Синегубов

«Угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины сохраняется в дальнейшем», — напоминают в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:14
Три десятка троллейбусов, автобусов и трамваев возобновляют работу в Харькове
17:48
Зеленский посетил Харьковщину и встретился с военными медиками (фото, видео)
17:23
Верховный комиссар ООН по правам человека приехал в Харьков. Подробности
16:54
В Харькове простились с убитым россиянами детским писателем Вакуленко
16:33
В Харькове в метро установили новогоднюю елку (Фото)

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 18:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток.".