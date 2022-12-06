Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб
Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из танков, минометов, ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанские Хутора и Чугуновка.
На Купянском направлении противник ведет оборонительные действия на захваченных рубежах. Осуществил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Двуречная, Котляровка, Табаевка, Песчаное и Берестовое.
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«Угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины сохраняется в дальнейшем», — напоминают в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 18:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток.".