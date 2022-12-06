Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб

Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из танков, минометов, ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанские Хутора и Чугуновка.

На Купянском направлении противник ведет оборонительные действия на захваченных рубежах. Осуществил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Двуречная, Котляровка, Табаевка, Песчаное и Берестовое.

«Угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины сохраняется в дальнейшем», — напоминают в Генштабе.