Райони десяти населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ – Генштаб
Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори та Чугунівка.
На Куп’янському напрямку противник веде оборонні дії на захоплених рубежах. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії районів населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаївка, Піщане та Берестове.
Читайте також: На Харківщині внаслідок обстрілу загинув чоловік – Синєгубов
“Загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України зберігається надалі.”, – нагадують у Генштабі.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Райони десяти населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 18:45;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби.".