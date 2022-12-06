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Райони десяти населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ – Генштаб

Події 18:45   06.12.2022
Елена Нагорная
Райони десяти населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ – Генштаб

Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку противник веде оборонні дії на захоплених рубежах. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії районів населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаївка, Піщане та Берестове.

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“Загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України зберігається надалі.”, – нагадують у Генштабі.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 18:45;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби.".