Райони десяти населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ – Генштаб

Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку противник веде оборонні дії на захоплених рубежах. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії районів населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаївка, Піщане та Берестове.

“Загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України зберігається надалі.”, – нагадують у Генштабі.