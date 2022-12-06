Скандал вокруг поведения чиновников горсовета Харькова. Что известно (видео)

Вечером 5 декабря в сети появилось видео, на котором вероятно начальник КП «Харьковские теплосети» Василий Скопенко и директор департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Иван Кузнецов — на земле и в наручниках, а на проезжей части стоит автомобиль. Чиновники также употребляют нецензурную лексику в отношении людей, которые их остановили.

Видео разместил блогер jenya zub, его распространили некоторые другие Telegram-каналы, однако вскоре — удалили. Согласно информации канала «Х*евый + Харьков», ряд каналов опубликовал видео за вознаграждение, после чего админов уже другие лица просили удалить запись, тоже за деньги, поэтому некоторые сумели заработать дважды.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

В пресс-службе облуправления Нацполиции сообщили, что около 23:00 4 декабря во время патрулирования Харькова правоохранители остановили автомобиль, за рулем которого был нетрезвый водитель. Он в вызывающей форме отказался пройти тест на состояние опьянения, а во время составления админматериалов пассажир вышел из машины, начал ругаться и грубо сопротивляться патрульным.

В пресс-службе отметили, что открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений полицейскому.

«5 декабря следователь внес сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок», — сообщили в полиции.

Поведение чиновников прокомментировал изданию «Укринформ» директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко. Он отметил, что на видео действительно «люди, которые очень похожи на них» (Скопенко и Кузнецова — ред).

«С точки зрения морального поведения пусть разбирается полиция. Если они виноваты или кто-то один из них виноват, я думаю, что они должны за это ответить согласно украинскому законодательству», — сказал Сидоренко.

При этом, по его словам, проводить собственную служебную проверку горсовет не планирует.

«Как к служащим к ним никаких вопросов вообще нет. Скопенко четвертый раз за этот сезон восстанавливает отопление в городе. Кузнецов — то, что он делает с транспортом в блэкауты… Пойдите и найдите таких специалистов», — считает Сидоренко.

По поводу высказываний, зафиксированных на видео, директор департамента по делам информации и связям с общественностью заявил, что оба чиновника работают на оборону и обеспечение жизнедеятельности города с 24 февраля.

«Василий Викторович Скопенко с первого дня с оружием в руках. Он был участником уже исторического боя на ул. Шевченко 27 февраля, одним из первых принял на себя удар рашистов. Иван Кузнецов также в строю с первого дня фактически в каком-то военном формировании», — сказал Сидоренко.

Бывший депутат горсовета, военнослужащий 92-й ОМБр Иван Ракич также высказался в защиту Скопенко (на момент публикации соответствующего сообщения на странице Ракича в Facebook нет — ред.) Он подтвердил, что Скопенко служил в его бригаде, пишет KHARKIV Today.

«Он принимал активное участие в организации ТрО в Харьковской области и как непосредственный участник сборов, и как волонтер. С первых дней полномасштабной войны московских орков против Украины он с коллективом организовывал инженерные заграждения на подступах к городу, затем стал в строй 92-й ОМБр и участвовал в обороне Харькова и освобождении населенных пунктов области от русни. Был ранен и получил контузии. После госпиталя вернулся на предприятие и помогает в организации блокпостов и инженерных сооружений на передовой. Знаю о почти каждом блокпосте и сооружении, знаю о каждом бое, в котором он лично участвовал. Понимаю причину, по которой он мог быть в соответствующем психологически-эмоциональном состоянии», — написал Ракич.

В то же время активист ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Евгений Лисичкин считает, что необходимо стремиться к объективности и беспристрастности, в том числе и в отношении Скопенко, и точку в этих событиях должен поставить суд — по итогам рассмотрения составленного админпротокола.

«Конечно, я, как и все сознательные люди, против употребления алкоголя за рулем и против использования тех оскорблений, которые звучат на видео. То поведение, которое мы увидели на видео, является неприемлемым в цивилизованном обществе, как для чиновника, так и просто, для обычного человека», — отметил Лисичкин.