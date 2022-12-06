Скандал навколо поведінки чиновників Харківської міськради. Що відомо (відео)

Увечері 5 грудня в мережі з’явилося відео, на якому, ймовірно, начальник КП “Харківські тепломережі” Василь Скопенко та директор департаменту інфраструктури Харківської міськради Іван Кузнєцов – на землі та в кайданках, а на проїжджій частині стоїть автомобіль. Чиновники також вживають нецензурну лексику щодо людей, які їх зупинили.

Відео розмістив блогер jenya zub, його поширили деякі інші Telegram-канали, проте невдовзі видалили. Згідно з інформацією каналу “Х*евый + Харьков”, низка каналів опублікувала відео за винагороду, після чого адмінів вже інші особи попросили видалити запис, теж за гроші, тому деякі зуміли заробити двічі.

Увага! На відео є ненормативна лексика!

У пресслужбі облуправління Нацполіції повідомили , що близько 23:00 4 грудня під час патрулювання Харкова правоохоронці зупинили автомобіль, за кермом якого був нетверезий водій. Він у зухвалій формі відмовився пройти тест на стан сп’яніння, а під час складання адмінматеріалів пасажир вийшов з машини, почав лаятись і грубо чинити опір патрульним.

У пресслужбі зазначили, що відкрито кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень поліцейському.

“5 грудня слідчий вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк”, – повідомили в поліції.

Поведінку чиновників прокоментував виданню “Укрінформ” директор департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко. Він зазначив, що на відео справді “люди, які дуже схожі на них” (Скопенка та Кузнєцова – ред).

“Із точки зору моральної поведінки нехай розбирається поліція. Якщо вони винні чи хтось один з них винний, я думаю, що вони мають за це відповісти згідно з українським законодавством”, – сказав Сидоренко.

При цьому, за його словами, проводити власну службову перевірку міськрада не планує.

“Як до службовців до них ніяких питань узагалі нема. Скопенко четвертий раз за цей сезон відновлює опалення в місті. Кузнєцов – те, що він робить із транспортом у блекаути. Підіть і знайдіть таких фахівців”, – вважає Сидоренко.

Із приводу висловлювань, зафіксованих на відео, директор департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю заявив, що обидва чиновники працюють на оборону та забезпечення життєдіяльності міста з 24 лютого.

“Василь Вікторович Скопенко з першого дня зі зброєю в руках. Він був учасником уже історичного бою на вул. Шевченка 27 лютого, одним з перших прийняв на себе удар рашистів. Іван Кузнєцов також у строю з першого дня фактично в якомусь військовому формуванні”, – сказав Сидоренко.

Колишній депутат міськради, військовослужбовець 92-ої ОМБр Іван Ракич також висловився на захист Скопенка (на момент публікації жодного відповідного допису на сторінці Ракича у Facebook немає – ред.). Він підтвердив, що Скопенко служив у його бригаді, пише KHARKIV Today.

“Він брав активну участь в організації ТрО в Харківській області і як безпосередній учасник зборів, і як волонтер. З перших днів повномасштабної війни московських орків проти України він з колективом організовував інженерні загородження на підступах до міста, потім став у стрій 92-ї ОМБр і брав участь в обороні Харкова і звільненні населених пунктів області від русні. Був поранений і отримав контузії. Після шпиталю повернувся на підприємство і допомагає в організації блокпостів і інженерних споруд на передовій. Знаю про майже кожен блокпост і споруду, знаю про кожен бій, в якому він особисто брав участь. Розумію причину, з якої він міг бути у відповідному психологічно-емоційному стані”, – написав Ракич.

Водночас активіст ГО “Харківський антикорупційний центр” Євген Лісічкін вважає , що необхідно прагнути об’єктивності та неупередженості, зокрема і щодо Скопенка, і крапку в цих подіях має поставити суд – за підсумками розгляду складеного адмінпротоколу.

“Звісно, що я, як і всі свідомі люди, проти вживання алкоголю за кермом і проти використання тих образ, які звучать на відео. Та поведінка, яку ми побачили на відео, є неприйнятною в цивілізованому суспільстві, як для чиновника, так і просто, для звичайної людини”, – зазначив Лісічкін.