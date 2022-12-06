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Женщина погибла, ее муж в реанимации: на Изюмщине враг ударил по жилому дому

Происшествия 20:14   06.12.2022
Елена Нагорная
Женщина погибла, ее муж в реанимации: на Изюмщине враг ударил по жилому дому

В ночь на 6 декабря в селе Загрызово Боровской громады Харьковской области местная жительница погибла в результате вражеского обстрела.

Вследствие прямого попадания в жилой дом погибла местная жительница Ольга Довгополая. Ее муж получил тяжелые ранения и сейчас находится в реанимации, сообщили в Боровском поселковом совете.

Отмечается, что женщина работала заведующей сельского дома культуры, и коллеги и односельчане помнят ее как доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь другим.

«Несмотря на освобождение Боровщины от российских оккупантов, враг продолжает обстреливать населенные пункты громады и терроризировать местное население», — констатировали в поселковом совете.

Как сообщали в Харьковской облпрокуратуре, 6 декабря около 01:00 под огонь оккупантов попал Изюмский район — получил ранения 48-летний мужчина.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 20:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 6 декабря в селе Загрызово Боровской громады Харьковской области местная жительница погибла в результате вражеского обстрела.".