Жінка загинула, її чоловік у реанімації: на Ізюмщині ворог вдарив по будинку

У ніч проти 6 грудня у селі Загризове Борівської громади Харківської області місцева мешканка загинула внаслідок ворожого обстрілу.

У результаті прямого влучання в житловий будинок загинула місцева мешканка Ольга Довгопола. Її чоловік отримав тяжкі поранення і зараз перебуває в реанімації, повідомили у Борівській селищній раді.

Зазначається, що жінка працювала завідувачкою сільського будинку культури, і колеги та односельці пам’ятають її як добру та чуйну людину, завжди готову прийти на допомогу іншим.

“Попри звільнення Борівщини від російських окупантів, ворог продовжує обстрілювати населені пункти громади та тероризувати місцеве населення”, – констатували у селищній раді.

Як повідомляли у Харківській облпрокуратурі, 6 грудня близько 01:00 під вогонь окупантів потрапив Ізюмський район – отримав поранення 48-річний чоловік.