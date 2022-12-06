Жінка загинула, її чоловік у реанімації: на Ізюмщині ворог вдарив по будинку
У ніч проти 6 грудня у селі Загризове Борівської громади Харківської області місцева мешканка загинула внаслідок ворожого обстрілу.
У результаті прямого влучання в житловий будинок загинула місцева мешканка Ольга Довгопола. Її чоловік отримав тяжкі поранення і зараз перебуває в реанімації, повідомили у Борівській селищній раді.
Зазначається, що жінка працювала завідувачкою сільського будинку культури, і колеги та односельці пам’ятають її як добру та чуйну людину, завжди готову прийти на допомогу іншим.
“Попри звільнення Борівщини від російських окупантів, ворог продовжує обстрілювати населені пункти громади та тероризувати місцеве населення”, – констатували у селищній раді.
Як повідомляли у Харківській облпрокуратурі, 6 грудня близько 01:00 під вогонь окупантів потрапив Ізюмський район – отримав поранення 48-річний чоловік.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Жінка загинула, її чоловік у реанімації: на Ізюмщині ворог вдарив по будинку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 20:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 6 грудня у селі Загризове Борівської громади Харківської області місцева мешканка загинула внаслідок ворожого обстрілу.".