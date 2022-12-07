Харьковские коммунальщики объявили сбор старых советских ковров. Подробности

Избавься от «совка» — помоги согреть бездомных котов и собак. Такую акцию объявило харьковское КП «Центр обращения с животными».

Она заключается в том, что неравнодушные к судьбе животных могут не выбрасывать старый ковер из советского прошлого, а принести его в приют. Ранее коммунальщики сообщали, что не имеют возможности отапливать в частности помещение для котов.

В Центре отмечают, что ковры помогут утеплить вольеры — их нарежут и накроют ими будки, а также сделают подстилки.

«Обещаем, что работники нашего приюта порежут «совковый» символ на подстилки для бездомных собак, как настоящие патриоты!», — говорится в публикации.

Кроме ковров принимают старые одеяла, теплую одежду, полотенца, простыни, покрывала и пледы.

Все это можно привозить ежедневно с 9:00 до 16:00 по адресу пр. Гагарина, 358. Также возможен самовывоз. Вопросы по телефону 0800504313.