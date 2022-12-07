Live
  • Среда 07.12.2022
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.49
    • 🟢

Харьковские коммунальщики объявили сбор старых советских ковров. Подробности

Общество 21:20   07.12.2022
Елена Нагорная
Харьковские коммунальщики объявили сбор старых советских ковров. Подробности КП «Центр обращения с животными»

Избавься от «совка» — помоги согреть бездомных котов и собак. Такую акцию объявило харьковское КП «Центр обращения с животными».

Она заключается в том, что неравнодушные к судьбе животных могут не выбрасывать старый ковер из советского прошлого, а принести его в приют. Ранее коммунальщики сообщали, что не имеют возможности отапливать в частности помещение для котов.

Читайте также: Могут замерзнуть: в Харькове коммунальщики умоляют забрать у них сотню котов

В Центре отмечают, что ковры помогут утеплить вольеры — их нарежут и накроют ими будки, а также сделают подстилки.

«Обещаем, что работники нашего приюта порежут «совковый» символ на подстилки для бездомных собак, как настоящие патриоты!», — говорится в публикации.

Кроме ковров принимают старые одеяла, теплую одежду, полотенца, простыни, покрывала и пледы.

Читайте также: «Коты войны»: в Харькове волонтеры ищут хозяев для сотен мурлык

Все это можно привозить ежедневно с 9:00 до 16:00 по адресу пр. Гагарина, 358. Также возможен самовывоз. Вопросы по телефону 0800504313.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:01
«Стоим, вообще не понимаем смысл»: перехват разговора оккупанта на Харьковщине
19:30
4 троллейбуса в Харькове завтра изменят маршруты, а 3 — не будут курсировать
19:14
Армия РФ вновь ударила ракетами по Харьковщине — соцсети
18:47
Земли у водоема в Харькове незаконно отдали под дома полицейским — прокуратура
18:21
Армия РФ обстреляла Харьковщину из танков, минометов и артиллерии — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковские коммунальщики объявили сбор старых советских ковров. Подробности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 21:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Избавься от «совка» — помоги согреть бездомных котов и собак. Такую акцию объявило харьковское КП «Центр обращения с животными».".