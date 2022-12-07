Харківські комунальники оголосили збір старих радянських килимів. Подробиці

Позбудься “совка” – допоможи зігріти безпритульних котів і собак. Таку акцію оголосило харківське КП “Центр поводження з тваринами”.

Вона полягає в тому, що небайдужі до долі тварин можуть не викидати старий килим із радянського минулого, а принести його до притулку. Раніше комунальники повідомляли, що не мають можливості опалювати, зокрема, приміщення для котів.

У Центрі зазначають, що килими допоможуть утеплити вольєри – їх наріжуть і накриють будки, а також зроблять підстилки.

“Обіцяємо, що робітники нашого притулку поріжуть “совковий” символ на підстилки для собак-безхатьок, як справжні патріоти! “, – йдеться у публікації.

Крім килимів приймають старі ковдри, теплий одяг, рушники, простирадла, покривала та пледи.

Усе це можна привозити щодня з 9.00 до 16.00 за адресою пр. Гагаріна, 358. Також можливий самовивіз. Питання за телефоном 0800504313.