На Харьковщине в три села, которые долго были обесточены, вернули свет

На Харьковщине электроснабжение возобновили в селах Петровское, Вербовка и Борщевка Балаклейской общины, сообщили в ХОВА.

Эти населенные пункты были обесточены несколько месяцев из-за повреждений трансформаторов в результате боевых действий. Также энергетикам пришлось восстанавливать провода и избитые опоры.

Сейчас специалисты «Харьковоблэнерго» частично заживили село Петровское, а Вербовку и Борщевку — полностью.



Энергетики работают над возвращением света в дома жителей сел Новая Гусаровка и Чепиль. После разминирования территории начнутся работы по возобновлению электроснабжения в селе Волобуевка.