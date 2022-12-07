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На Харьковщине в три села, которые долго были обесточены, вернули свет

Общество 17:07   07.12.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине в три села, которые долго были обесточены, вернули свет

На Харьковщине электроснабжение возобновили в селах Петровское, Вербовка и Борщевка Балаклейской общины, сообщили в ХОВА.

Эти населенные пункты были обесточены несколько месяцев из-за повреждений трансформаторов в результате боевых действий. Также энергетикам пришлось восстанавливать провода и избитые опоры.
Сейчас специалисты «Харьковоблэнерго» частично заживили село Петровское, а Вербовку и Борщевку — полностью.

Энергетики работают над возвращением света в дома жителей сел Новая Гусаровка и Чепиль. После разминирования территории начнутся работы по возобновлению электроснабжения в селе Волобуевка.

Читайте также: Отключения света на Харьковщине и в Украине: «Ситуация сложная» — Укрэнерго

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 17:07;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине электроснабжение возобновили в селах Петровское, Вербовка и Борщевка Балаклейской общины, сообщили в ХОВА.".