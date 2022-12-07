На Харьковщине в три села, которые долго были обесточены, вернули свет
На Харьковщине электроснабжение возобновили в селах Петровское, Вербовка и Борщевка Балаклейской общины, сообщили в ХОВА.
Эти населенные пункты были обесточены несколько месяцев из-за повреждений трансформаторов в результате боевых действий. Также энергетикам пришлось восстанавливать провода и избитые опоры.
Сейчас специалисты «Харьковоблэнерго» частично заживили село Петровское, а Вербовку и Борщевку — полностью.
Энергетики работают над возвращением света в дома жителей сел Новая Гусаровка и Чепиль. После разминирования территории начнутся работы по возобновлению электроснабжения в селе Волобуевка.
Читайте также: Отключения света на Харьковщине и в Украине: «Ситуация сложная» — Укрэнерго
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине в три села, которые долго были обесточены, вернули свет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 17:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине электроснабжение возобновили в селах Петровское, Вербовка и Борщевка Балаклейской общины, сообщили в ХОВА.".