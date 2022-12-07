На Харківщині у три села, які довго були знеструмлені, повернули світло

На Харківщині електропостачання відновили у селах Петрівське, Вербівка та Борщівка Балаклійської громади, повідомили у ХОВА.

Ці населені пункти були знеструмлені кілька місяців через пошкодження трансформаторів внаслідок бойових дій. Також енергетикам довелося відновлювати дроти та побиті опори.

Наразі фахівці “Харківобленерго” частково заживили село Петрівське, а Вербівку та Борщівку – повністю.





Енергетики працюють над поверненням світла до будинків мешканців сіл Нова Гусарівка та Чепіль. Після розмінування території розпочнуться роботи з відновлення електропостачання у Волобуївці.