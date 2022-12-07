Live
  • Середа 07.12.2022
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.49
    • 🟢

На Харківщині у три села, які довго були знеструмлені, повернули світло

Суспільство 17:07   07.12.2022
Оксана Якушко
На Харківщині у три села, які довго були знеструмлені, повернули світло

На Харківщині електропостачання відновили у селах Петрівське, Вербівка та Борщівка Балаклійської громади, повідомили у ХОВА.

Ці населені пункти були знеструмлені кілька місяців через пошкодження трансформаторів внаслідок бойових дій. Також енергетикам довелося відновлювати дроти та побиті опори.
Наразі фахівці “Харківобленерго” частково заживили село Петрівське, а Вербівку та Борщівку – повністю.


Енергетики працюють над поверненням світла до будинків мешканців сіл Нова Гусарівка та Чепіль. Після розмінування території розпочнуться роботи з відновлення електропостачання у Волобуївці.

Читайте також:  Відключення світла на Харківщині та в Україні: «Ситуація складна» — Укренерго

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

13:13
Із водолазами і собаками. На Харківщині поліція розшукує 7-річного хлопчика
11:43
Відключення світла на Харківщині та в Україні: “Ситуація складна” – Укренерго
10:53
У місті на Харківщині – аварійне відключення світла (оновлено)
09:10
На Харківщині через обстріли є загибла та двоє поранених – ХОВА
09:03
Росія вдарила по Харківщині трьома ракетами С-300 – Синєгубов (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині у три села, які довго були знеструмлені, повернули світло»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 17:07;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині електропостачання відновили у селах Петрівське, Вербівка та Борщівка Балаклійської громади, повідомили у ХОВА.".