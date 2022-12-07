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Оккупанты ударили по поселку на Чугуевщине, начался пожар — ОП (фото)

Происшествия 21:35   07.12.2022
Елена Нагорная
Оккупанты ударили по поселку на Чугуевщине, начался пожар — ОП (фото) Фото: Кирилл Тимошенко

7 декабря окупанты ударили по поселку Печенеги Чугуевского района Харьковской области, сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Последствия выясняем. Работают все службы», — написал он в Telegram.

Также заместитель руководителя Офиса президента опубликовал фото последствий «прилета», на одном из которых видно пожар.


Фото: Кирилл Тимошенко

Напомним, что в 18:42 в регионе была объявлена воздушная тревога, в 18:55 наблюдатели сообщили о вылете ракеты с территории Белгородской области, а спустя восемь минут — еще одной. О взрывах писали в соцсетях жители Чугуевского района.

Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 21:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 декабря окупанты ударили по поселку Печенеги Чугуевского района Харьковской области, сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.".