Оккупанты ударили по поселку на Чугуевщине, начался пожар — ОП (фото)
Фото: Кирилл Тимошенко
7 декабря окупанты ударили по поселку Печенеги Чугуевского района Харьковской области, сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
«Последствия выясняем. Работают все службы», — написал он в Telegram.
Также заместитель руководителя Офиса президента опубликовал фото последствий «прилета», на одном из которых видно пожар.
Фото: Кирилл Тимошенко
Напомним, что в 18:42 в регионе была объявлена воздушная тревога, в 18:55 наблюдатели сообщили о вылете ракеты с территории Белгородской области, а спустя восемь минут — еще одной. О взрывах писали в соцсетях жители Чугуевского района.
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 21:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 декабря окупанты ударили по поселку Печенеги Чугуевского района Харьковской области, сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.".