Оккупанты ударили по поселку на Чугуевщине, начался пожар — ОП (фото)

7 декабря окупанты ударили по поселку Печенеги Чугуевского района Харьковской области, сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Последствия выясняем. Работают все службы», — написал он в Telegram.

Также заместитель руководителя Офиса президента опубликовал фото последствий «прилета», на одном из которых видно пожар.



Фото: Кирилл Тимошенко

Напомним, что в 18:42 в регионе была объявлена воздушная тревога, в 18:55 наблюдатели сообщили о вылете ракеты с территории Белгородской области, а спустя восемь минут — еще одной. О взрывах писали в соцсетях жители Чугуевского района.