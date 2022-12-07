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Окупанти вдарили по селищу на Чугуївщині, почалася пожежа – ОП (фото)

Події 21:35   07.12.2022
Олена Нагорна
Окупанти вдарили по селищу на Чугуївщині, почалася пожежа – ОП (фото)

7 грудня окупанти вдарили по селищу Печеніги Чугуївського району Харківської області, повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

“Наслідки з’ясовуємо. Працюють усі служби”, – написав він у Telegram.

Також заступник керівника Офісу президента опублікував фото наслідків “прильоту”, на одному з яких видно пожежу.


Фото: Кирило Тимошенко

Нагадаємо, що о 18:42 у регіоні було оголошено повітряну тривогу, о 18:55 спостерігачі повідомили про виліт ракети з території Бєлгородської області, а за вісім хвилин — ще однієї. Про вибухи писали у соцмережах мешканці Чугуївського району .

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 21:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 грудня окупанти вдарили по селищу Печеніги Чугуївського району Харківської області, повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.".