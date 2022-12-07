Окупанти вдарили по селищу на Чугуївщині, почалася пожежа – ОП (фото)
7 грудня окупанти вдарили по селищу Печеніги Чугуївського району Харківської області, повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
“Наслідки з’ясовуємо. Працюють усі служби”, – написав він у Telegram.
Також заступник керівника Офісу президента опублікував фото наслідків “прильоту”, на одному з яких видно пожежу.
Фото: Кирило Тимошенко
Нагадаємо, що о 18:42 у регіоні було оголошено повітряну тривогу, о 18:55 спостерігачі повідомили про виліт ракети з території Бєлгородської області, а за вісім хвилин — ще однієї. Про вибухи писали у соцмережах мешканці Чугуївського району .
Новини за темою:
Ви читали новину: «Окупанти вдарили по селищу на Чугуївщині, почалася пожежа – ОП (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 21:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 грудня окупанти вдарили по селищу Печеніги Чугуївського району Харківської області, повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.".