Призывала получать паспорта рф. На Харьковщине задержали предательницу

Правоохранители разоблачили поклонницу рф в пгт Шевченково, женщина призвала местных получать паспорта оккупантов, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В пгт Шевченково женщина пропагандировала среди местных жителей кремлевские нарративы. Она рассказывала, что «Украина как государства больше не существует и больше не будет никогда». Подозреваемая поддерживала дружеские отношения с русскими солдатами. Если кто-то высказывался против ее мысли, она угрожала расправой со стороны русской армии.

Местным жителям женщина рассказывала о своей приверженности «чиновникам» оккупационной администрации и призвала население поддерживать российских захватчиков.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении женщине по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).