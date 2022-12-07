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Призывала получать паспорта рф. На Харьковщине задержали предательницу

Общество 15:48   07.12.2022
Оксана Якушко
Призывала получать паспорта рф. На Харьковщине задержали предательницу

Правоохранители разоблачили поклонницу рф в пгт Шевченково, женщина призвала местных получать паспорта оккупантов, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В пгт Шевченково женщина пропагандировала среди местных жителей кремлевские нарративы. Она рассказывала, что «Украина как государства больше не существует и больше не будет никогда». Подозреваемая поддерживала дружеские отношения с русскими солдатами. Если кто-то высказывался против ее мысли, она угрожала расправой со стороны русской армии.

Местным жителям женщина рассказывала о своей приверженности «чиновникам» оккупационной администрации и призвала население поддерживать российских захватчиков.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении женщине по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 15:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили поклонницу рф в пгт Шевченково, женщина призвала местных получать паспорта оккупантов, сообщает Харьковская областная прокуратура.".