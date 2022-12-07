Закликала земляків отримувати паспорти рф. На Харківщині затримали зрадницю
Правоохоронці викрили шанувальницю рф у смт Шевченкове, жінка закликала місцевих отримувати паспорти окупантів, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
У смт Шевченкове жінка пропагувала серед місцевих мешканців кремлівські наративи. Вона розповідала, що «України як держави більше не існує та більше не буде ніколи». Підозрювана підтримувала дружні відносини з російськими солдатами. Якщо хтось висловлювався проти її думки, вона погрожувала розправою з боку російської армії.
Місцевим мешканцям жінка розповідала про свою прихильність до «посадовців» окупаційної адміністрації та закликала населення підтримувати російських загарбників.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру жінці за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 15:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили шанувальницю рф у смт Шевченкове, жінка закликала місцевих отримувати паспорти окупантів, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".