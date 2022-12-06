Live
  • Вівторок 06.12.2022
    • Харків
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

Охранял “элиту”. Арестовали очередного коллаборанта в Харьковской области

Суспільство 17:21   06.12.2022
Оксана Якушко
Охранял “элиту”. Арестовали очередного коллаборанта в Харьковской области

Псевдопатрульного з Балаклії, який охороняв місцеву «еліту», ув’язнили, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У червні цього року у міста Балаклія місцевий мешканець — колишній співробітник поліціі охорони на Харківщині — почав співпрацювати з окупантами. Він добровільно обійняв посаду «патрульного» у фейковому правоохоронному органі.

Російські загарбники довірили колаборанту охороняти будівлю окупаційної адміністрації та особисто супроводжував жінку, яка збирала «данину» з продавців на місцевому ринку.

Ізюмська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 38-річному чоловіку за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Читайте також:  Прокурори на Харківщині у Куп’янську знайшли схованку з документами колаборантів

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

15:19
На Харківщині слідчі ексгумували тіло загиблого від обстрілів пенсіонера
14:31
Після обстрілів Харківщини ракетами С-300 є загиблий та поранений
16:44
На Харківщині в Ізюмі військові рф вимагали гроші під дулом автомата
16:22
Синєгубов: На сьогодні на Харківщині працюють більше 300 Пунктів Незламності
15:50
На Харківщині судитимуть жінку, яка привласнювала гуманітарку – Поліція

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Охранял “элиту”. Арестовали очередного коллаборанта в Харьковской области»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 17:21;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Псевдопатрульного з Балаклії, який охороняв місцеву «еліту», ув’язнили, повідомила Харківська обласна прокуратура.".