Охранял “элиту”. Арестовали очередного коллаборанта в Харьковской области
Псевдопатрульного з Балаклії, який охороняв місцеву «еліту», ув’язнили, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У червні цього року у міста Балаклія місцевий мешканець — колишній співробітник поліціі охорони на Харківщині — почав співпрацювати з окупантами. Він добровільно обійняв посаду «патрульного» у фейковому правоохоронному органі.
Російські загарбники довірили колаборанту охороняти будівлю окупаційної адміністрації та особисто супроводжував жінку, яка збирала «данину» з продавців на місцевому ринку.
Ізюмська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 38-річному чоловіку за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 17:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Псевдопатрульного з Балаклії, який охороняв місцеву «еліту», ув’язнили, повідомила Харківська обласна прокуратура.".