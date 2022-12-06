Охранял “элиту”. Арестовали очередного коллаборанта в Харьковской области

Псевдопатрульного з Балаклії, який охороняв місцеву «еліту», ув’язнили, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У червні цього року у міста Балаклія місцевий мешканець — колишній співробітник поліціі охорони на Харківщині — почав співпрацювати з окупантами. Він добровільно обійняв посаду «патрульного» у фейковому правоохоронному органі.

Російські загарбники довірили колаборанту охороняти будівлю окупаційної адміністрації та особисто супроводжував жінку, яка збирала «данину» з продавців на місцевому ринку.

Ізюмська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 38-річному чоловіку за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).