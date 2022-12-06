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Охранял «элиту». Арестовали очередного коллаборанта в Харьковской области

Общество 17:21   06.12.2022
Оксана Якушко
Охранял «элиту». Арестовали очередного коллаборанта в Харьковской области

Псевдопатрульного из Балаклеи, охранявшего местную «элиту», заключили под стражу, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В июне этого года у города Балаклея местный житель — бывший сотрудник полиции охраны Харьковской области — начал сотрудничать с оккупантами. Он добровольно вступил в должность «патрульного» в фейковом правоохранительном органе.

Российские захватчики доверили коллаборанту охранять здание оккупационной администрации и лично сопровождал женщину, которая собирала дань с продавцов на местном рынке.

Изюмская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 38-летнему мужчине по факту добровольного занятия должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 17:21;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Псевдопатрульного из Балаклеи, охранявшего местную «элиту», заключили под стражу, сообщила Харьковская областная прокуратура.".