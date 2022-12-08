Ущерб более 100 млрд грн. – цена вторжения рф для экологии Харьковщины

Военные действия, которые ведет рф, нанесли ущерб природной среде Харьковщины в размере более 100 млрд грн., сообщила прокуратура Харьковской области.

Война принесла ухудшение экологии. В результате обстрелов и пожаров разрушается почвенный и растительный покров, гибнут животные, загрязняются воздух и воды, разрушаются ландшафты, горит лес, а земли засоряются остатками уничтоженной военной техники, горюче-смазочными материалами.

Ущерб, нанесенный вооруженной агрессией российских захватчиков на территории Харьковской области, составляет уже более 100 млрд грн.

Возбуждены уголовные производства по фактам причинения вреда экологии в результате обстрелов и бомбардировки военнослужащими рф.

Также продолжается эффективная работа по разоблачению в экологической сфере коллаборантов и предателей. Так, уже 6 «лесников», назначенных оккупационной администрацией, сообщено о подозрении.

Противодействие правонарушениям в экологической сфере, связанным с вооруженной агрессией РФ против Украины, является одним из приоритетов настоящего. Однако другие проблемные направления в сфере охраны окружающей среды также не остаются без внимания прокуратуры.

В частности, проводится эффективная работа по борьбе с незаконными порубками леса, рыбным промыслом, добычей полезных ископаемых и противодействию загрязнению окружающей природной среды.

В уголовных производствах в экологической сфере, начатых в текущем году, сумма ущерба составляет 966 млн грн. В настоящее время в суд направлено 46 обвинительных актов в отношении 54 человек.

Сделать все возможное, чтобы сохранить окружающую среду для будущих поколений — именно этим принципом руководствуются прокуроры в своей работе и ежедневно принимают все меры по охране окружающей среды.