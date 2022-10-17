«Специалиста по экологии» времен оккупации Балаклеи отправили в СИЗО
Теперь поддерживать «экологию русского мира» задержанный из Балаклеи будет за решеткой.
Историю 51-летнего коллаборанта рассказали в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
«Во время оккупации Балаклеи местный житель активно сотрудничал с оккупантами. Человек обустраивал и подключал громкоговорители в городе, через которые в дальнейшем транслировалась российская пропаганда. Однако только помощью в насаждении идеологии кремля подозреваемый не обошелся», — сообщили прокуроры.
Так, желая быть как можно более полезным захватчикам, мужчина занял должность в оккупационной администрации. Там он стал «специалистом по экологии и природным ресурсам».
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Но сбежать с «хозяевами» или не успел, или не смог. «Эколога русского мира» задержали. Ему сообщили о подозрении в организации и проведении мероприятий политического характера, осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией. Суд отправил предателя в СИЗО. Ему грозит от 10 до 15 лет за решеткой.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: коллаборант, подозрение, прокуратура, СИЗО; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 11:11;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Специалиста по экологии» времен оккупации Балаклеи отправили в СИЗО".