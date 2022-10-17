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«Специалиста по экологии» времен оккупации Балаклеи отправили в СИЗО

Происшествия 11:11   17.10.2022
Алексей Наумов
«Специалиста по экологии» времен оккупации Балаклеи отправили в СИЗО

Теперь поддерживать «экологию русского мира» задержанный из Балаклеи будет за решеткой.

Историю 51-летнего коллаборанта рассказали в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

«Во время оккупации Балаклеи местный житель активно сотрудничал с оккупантами. Человек обустраивал и подключал громкоговорители в городе, через которые в дальнейшем транслировалась российская пропаганда. Однако только помощью в насаждении идеологии кремля подозреваемый не обошелся», — сообщили прокуроры.

Так, желая быть как можно более полезным захватчикам, мужчина занял должность в оккупационной администрации. Там он стал «специалистом по экологии и природным ресурсам».

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Но сбежать с «хозяевами» или не успел, или не смог. «Эколога русского мира» задержали. Ему сообщили о подозрении в организации и проведении мероприятий политического характера, осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией. Суд отправил предателя в СИЗО. Ему грозит от 10 до 15 лет за решеткой.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 11:11;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Специалиста по экологии» времен оккупации Балаклеи отправили в СИЗО".