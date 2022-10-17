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“Фахівця з екології” часів окупації Балаклії відправили до СІЗО

Події 11:11   17.10.2022
Олексій Наумов
“Фахівця з екології” часів окупації Балаклії відправили до СІЗО

Тепер підтримувати “екологію “русского мира” затриманий із Балаклії буде за ґратами.

Історію 51-річного колаборанта розповіли в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

“Під час окупації Балаклії місцевий житель активно співпрацював із окупантами. Чоловік облаштовував і підключав гучномовці в місті, через які надалі транслювалася російська пропаганда. Однак лише допомогою в насадженні ідеології кремля підозрюваний не обійшовся”, – повідомили прокурори.

Так, бажаючи бути якомога кориснішим загарбникам, чоловік обійняв посаду в окупаційній адміністрації. Там він став “фахівцем з екології та природних ресурсів”.

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Але втекти з “господарями” чи не встиг, чи не зміг. “Еколога “русского мира” затримали. Йому повідомили про підозру в організації та проведенні заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією. Суд відправив зрадника до СІЗО. Йому загрожує від 10 до 15 років за ґратами.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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