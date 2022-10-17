“Фахівця з екології” часів окупації Балаклії відправили до СІЗО
Тепер підтримувати “екологію “русского мира” затриманий із Балаклії буде за ґратами.
Історію 51-річного колаборанта розповіли в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
“Під час окупації Балаклії місцевий житель активно співпрацював із окупантами. Чоловік облаштовував і підключав гучномовці в місті, через які надалі транслювалася російська пропаганда. Однак лише допомогою в насадженні ідеології кремля підозрюваний не обійшовся”, – повідомили прокурори.
Так, бажаючи бути якомога кориснішим загарбникам, чоловік обійняв посаду в окупаційній адміністрації. Там він став “фахівцем з екології та природних ресурсів”.
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Але втекти з “господарями” чи не встиг, чи не зміг. “Еколога “русского мира” затримали. Йому повідомили про підозру в організації та проведенні заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією. Суд відправив зрадника до СІЗО. Йому загрожує від 10 до 15 років за ґратами.Категорії: Події, Харків; Теги: колаборант, підозра, прокуратура, СИЗО; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 11:11;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Фахівця з екології” часів окупації Балаклії відправили до СІЗО".