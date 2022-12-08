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Жертвы гололеда: за день на Харьковщине травмировались 60 человек

Общество 20:06   08.12.2022
Елена Нагорная
Жертвы гололеда: за день на Харьковщине травмировались 60 человек

8 декабря в Харьковской области получили травмы из-за гололеда 60 человек. Также в регионе возросло количество ДТП, что патрульные также связывают с погодными условиями. В авариях есть пострадавшие и погибший.

Об этом заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Галина Салдан сообщила «Суспільному».

«Травмы рук, ног, и госпитализированы в лечебные учреждения. Было одно переохлаждение в области, тоже человек госпитализирован», — отметила Салдан.

По ее информации, на дорогах области по состоянию на 16:00 произошло 7 ДТП.

«22 участника, 15 пострадавших, госпитализированы 13 человек, есть даже летальный случай», — рассказала чиновница.

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По данным спикера Управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрия Гайдука, на дорогах Харькова также по состоянию на день произошло 20 аварий, в одной из которых пострадал человек. В области в результате ДТП есть погибший.

«Есть увеличение дорожно-транспортных происшествий по сравнению с другими днями. Его можно связать с осложнением погодных условий. Но подчеркиваем, что при выборе безопасной скорости движения надо учитывать дорожную обстановку и погодные условия», — призвал Гайдук.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 20:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 декабря в Харьковской области получили травмы из-за гололеда 60 человек. Также в регионе возросло количество ДТП, что патрульные также связывают с погодными условиями. В авариях есть пострадавшие и погибший.".