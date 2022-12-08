Жертви ожеледиці: за день на Харківщині травмувалися 60 осіб

8 грудня у Харківській області отримали травми через ожеледицю 60 людей. Також у регіоні зросла кількість ДТП, що патрульні також пов’язують із погодними умовами. В аваріях є постраждалі та загиблий.

Про це заступниця директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Галина Салдан повідомила “Суспільному”.

“Травми рук, ніг, і шпиталізовані в лікувальні заклади. Було одне переохолодження в області, теж чоловік шпиталізований”, – зазначила Салдан.

За її інформацією, на дорогах області станом на 16:00 сталося 7 ДТП.

“22 учасники, 15 постраждалих, шпиталізовані 13 людей, є навіть летальний випадок”, – розповіла посадовиця.

За даними речника Управління патрульної поліції в Харківській області Дмитра Гайдука, на дорогах Харкова також станом на день сталося 20 аварій, в одній із яких постраждала людина. В області внаслідок ДТП є загиблий.

“Є збільшення дорожньо-транспортних пригод у порівнянні з іншими днями. Його можна пов’язати з ускладненням погодних умов. Але наголошуємо, що під час вибору безпечної швидкості руху треба враховувати дорожню обстановку та погодні умови”, – закликав Гайдук.