Будут судить четырех военных рф, которые пытали АТО-шников на Харьковщине
Четырех военных рф, которые пытали АТО-шников, поймали во время освобождения Харьковщины, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В сентябре этого года во время оккупации пгт Боровая Изюмского района двое наемников частной военной компании ЧИК «Вагнер» и двое военнослужащих 16-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ ВС рф пытали трех участников АТО.
Каждого из украинских военных оккупанты подвергали жестоким пыткам. Российские наемники надевали на руки мужчинам пластмассовые стяжки и мешок на голову. После этого они похищали их и содержали в яме на базе отдыха «Свет шахтера» без воды и продуктов питания.
Одного из участников АТО оккупанты били молотком по конечностям.
Обвиняемые устраивали мужчинам допросы, чтобы узнать о других лицах из числа местных жителей пгт Боровая, участвовавших в проведении АТО в период 2014-2015 годов. После пыток и бесчеловечных издевательств российские солдаты отпустили потерпевших.
После деоккупации Харьковщины всех четырех военных рф взяли в плен. В настоящее время подозреваемые под стражей.
Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в Котелевский районный суд Полтавской области обвинительный акт в отношении четырех оккупантов по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование проводило СО Управление СБУ в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ГО КР УСБУ в Харьковской области.
Читайте также: На Харьковщине обнаружили больше застенков, чем в любом регионе Украины — ИС
Новости по теме:
Вы читали новость: «Будут судить четырех военных рф, которые пытали АТО-шников на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 17:55;
Корреспондент в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четырех военных рф, которые пытали АТО-шников, поймали во время освобождения Харьковщины, сообщила Харьковская областная прокуратура.".