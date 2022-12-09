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Будут судить четырех военных рф, которые пытали АТО-шников на Харьковщине

Общество 17:55   09.12.2022
Будут судить четырех военных рф, которые пытали АТО-шников на Харьковщине

Четырех военных рф, которые пытали АТО-шников, поймали во время освобождения Харьковщины, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В сентябре этого года во время оккупации пгт Боровая Изюмского района двое наемников частной военной компании ЧИК «Вагнер» и двое военнослужащих 16-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ ВС рф пытали трех участников АТО.

Каждого из украинских военных оккупанты подвергали жестоким пыткам. Российские наемники надевали на руки мужчинам пластмассовые стяжки и мешок на голову. После этого они похищали их и содержали в яме на базе отдыха «Свет шахтера» без воды и продуктов питания.

Одного из участников АТО оккупанты били молотком по конечностям.

Обвиняемые устраивали мужчинам допросы, чтобы узнать о других лицах из числа местных жителей пгт Боровая, участвовавших в проведении АТО в период 2014-2015 годов.  После пыток и бесчеловечных издевательств российские солдаты отпустили потерпевших.

После деоккупации Харьковщины всех четырех военных рф взяли в плен. В настоящее время подозреваемые под стражей.

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в Котелевский районный суд Полтавской области обвинительный акт в отношении четырех оккупантов по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводило СО Управление СБУ в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ГО КР УСБУ в Харьковской области.

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 17:55;

    • Корреспондент в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четырех военных рф, которые пытали АТО-шников, поймали во время освобождения Харьковщины, сообщила Харьковская областная прокуратура.".