Судитимуть чотирьох воєнних рф, які катували атошників на Харківщині

Чотирьох військових рф, які катували АТО-шників, упіймали під час звільнення Харківщини, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У вересні цього року під час окупації смт Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії ЧВК «Вагнер» та двоє військовослужбовців 16-ї окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС рф катували трьох учасників АТО.

Кожного з українських військових окупанти піддавали жорстоким тортурам. Російські найманці надягали на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішок на голову. Після цього вони викрадали їх та утримували в ямі на базі відпочинку «Світло шахтаря» без води та продуктів харчування.

Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках.

Обвинувачені влаштовували чоловікам допити заради того, щоб отримати інформацію про інших осіб з числа місцевих мешканців смт Борова, які брали участь у проведенні АТО в період 2014–2015 років.

Після катувань та нелюдських тортур російські солдати відпустили потерпілих.

Після деокупації Харківщини всіх чотирьох військових рф взяли в полон. Наразі підозрювані під вартою.

Харківська обласна прокуратура затвердила і направила до Котелевського районного суду Полтавської області обвинувальний акт стосовно чотирьох окупантів за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники ГВ КР УСБУ в Харківській області.