Под Харьковом три человека погибли на пожаре (фото)

Смертельный пожар случился вечером 8 декабря в Хорошево под Харьковом.

Пожар случился по причине, не связанной с военными действиями, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В 20:58 произошел пожар в частном доме в с. Хорошево Харьковского района. К моменту прибытия спасателей дом горел на площади 100 кв. м. Во время пожаротушения в очаге пожара обнаружены тела трех погибших лиц, данные о которых выясняются», — отметили спасатели.

Сам пожар тушили спасатели четырех отделений ГСЧС на автоцистернах. Огонь локализовали в 22:35, а ликвидировали в 02:18.

«Причина возникновения пожара устанавливается», — уточнили в ГСЧС.