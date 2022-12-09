Под Харьковом три человека погибли на пожаре (фото)
Смертельный пожар случился вечером 8 декабря в Хорошево под Харьковом.
Пожар случился по причине, не связанной с военными действиями, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«В 20:58 произошел пожар в частном доме в с. Хорошево Харьковского района. К моменту прибытия спасателей дом горел на площади 100 кв. м. Во время пожаротушения в очаге пожара обнаружены тела трех погибших лиц, данные о которых выясняются», — отметили спасатели.
Сам пожар тушили спасатели четырех отделений ГСЧС на автоцистернах. Огонь локализовали в 22:35, а ликвидировали в 02:18.
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«Причина возникновения пожара устанавливается», — уточнили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 08:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельный пожар случился вечером 8 декабря в Хорошево под Харьковом".