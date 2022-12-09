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Под Харьковом три человека погибли на пожаре (фото)

Происшествия 08:45   09.12.2022
Оксана Горун
Под Харьковом три человека погибли на пожаре (фото)

Смертельный пожар случился вечером 8 декабря в Хорошево под Харьковом.

Пожар случился по причине, не связанной с военными действиями, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В 20:58 произошел пожар в частном доме в с. Хорошево Харьковского района. К моменту прибытия спасателей дом горел на площади 100 кв. м. Во время пожаротушения в очаге пожара обнаружены тела трех погибших лиц, данные о которых выясняются», — отметили спасатели.

Пожар в Хорошево 8 декабря

Сам пожар тушили спасатели четырех отделений ГСЧС на автоцистернах. Огонь локализовали в 22:35, а ликвидировали в 02:18.

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    • «Причина возникновения пожара устанавливается», — уточнили в ГСЧС.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 08:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельный пожар случился вечером 8 декабря в Хорошево под Харьковом".