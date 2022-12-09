Під Харковом троє людей загинули на пожежі (фото)

Смертельна пожежа сталася увечері 8 грудня у Хорошевому під Харковом.

Пожежа сталася через причину, що не пов’язана з військовими діями, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

“О 20:58 сталася пожежа у приватному будинку в с. Хорошеве Харківського району. На момент прибуття рятувальників будинок горів на площі 100 кв. м. Під час пожежогасіння в осередку пожежі виявлено тіла трьох загиблих осіб, дані про яких з’ясовуються”, – зазначили рятувальники.

Саму пожежу гасили рятувальники чотирьох відділень ДСНС на автоцистернах. Вогонь локалізували о 22:35, а ліквідували о 02:18.

“Причина виникнення пожежі встановлюється”, – уточнили в ДСНС.