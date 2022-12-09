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Під Харковом троє людей загинули на пожежі (фото)

Події 08:45   09.12.2022
Оксана Горун
Під Харковом троє людей загинули на пожежі (фото)

Смертельна пожежа сталася увечері 8 грудня у Хорошевому під Харковом.

Пожежа сталася через причину, що не пов’язана з військовими діями, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

“О 20:58 сталася пожежа у приватному будинку в с. Хорошеве Харківського району. На момент прибуття рятувальників будинок горів на площі 100 кв. м. Під час пожежогасіння в осередку пожежі виявлено тіла трьох загиблих осіб, дані про яких з’ясовуються”, – зазначили рятувальники.

Пожежа у Хорошеві 8 грудня

Саму пожежу гасили рятувальники чотирьох відділень ДСНС на автоцистернах. Вогонь локалізували о 22:35, а ліквідували о 02:18.

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    • “Причина виникнення пожежі встановлюється”, – уточнили в ДСНС.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 08:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна пожежа сталася увечері 8 грудня у Хорошевому під Харковом".