Синоптики предупреждают харьковчан об опасных погодных явлениях
Ночью и утром 10 декабря в восточных областях Украины ожидается туман, видимость составит 200-500 метров.
Об этом сообщают в Укргидрометцентре и отмечают, что таким метеорологическим явлениям присвоен І уровень опасности, желтый.
«Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц», — отметили в ведомстве.
Согласно прогнозу синоптиков, в субботу и воскресенье в Харькове будет дождливо, ночные температуры составят от 0 до +3, а дневные — до 8 градусов со знаком «плюс».
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 21:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью и утром 10 декабря в восточных областях Украины ожидается туман, видимость составит 200-500 метров.".