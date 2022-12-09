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Синоптики предупреждают харьковчан об опасных погодных явлениях

Общество 21:10   09.12.2022
Елена Нагорная
Синоптики предупреждают харьковчан об опасных погодных явлениях

Ночью и утром 10 декабря в восточных областях Украины ожидается туман, видимость составит 200-500 метров.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре и отмечают, что таким метеорологическим явлениям присвоен І уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц», — отметили в ведомстве.

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу и воскресенье в Харькове будет дождливо, ночные температуры составят от 0 до +3, а дневные — до 8 градусов со знаком «плюс».

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 21:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью и утром 10 декабря в восточных областях Украины ожидается туман, видимость составит 200-500 метров.".