Синоптики предупреждают харьковчан об опасных погодных явлениях

Ночью и утром 10 декабря в восточных областях Украины ожидается туман, видимость составит 200-500 метров.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре и отмечают, что таким метеорологическим явлениям присвоен І уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц», — отметили в ведомстве.

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу и воскресенье в Харькове будет дождливо, ночные температуры составят от 0 до +3, а дневные — до 8 градусов со знаком «плюс».