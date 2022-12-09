Синоптики попереджають харків’ян про небезпечні погодні явища
Вночі та вранці 10 грудня у східних областях України очікується туман, видимість становитиме 200-500 метрів.
Про це повідомляють в Укргідрометцентрі та зазначають, що таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий.
“Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць”, – зазначили у відомстві.
Згідно з прогнозом синоптиків, у суботу та неділю у Харкові дощитиме, нічні температури становитимуть від 0 до +3, а денні – до 8 градусів зі знаком “плюс”.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 21:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі та вранці 10 грудня у східних областях України очікується туман, видимість становитиме 200-500 метрів.".