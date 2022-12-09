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Синоптики попереджають харків’ян про небезпечні погодні явища

Суспільство 21:10   09.12.2022
Олена Нагорна
Синоптики попереджають харків’ян про небезпечні погодні явища

Вночі та вранці 10 грудня у східних областях України очікується туман, видимість становитиме 200-500 метрів.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі та зазначають, що таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий.

“Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць”, – зазначили у відомстві.

Згідно з прогнозом синоптиків, у суботу та неділю у Харкові дощитиме, нічні температури становитимуть від 0 до +3, а денні – до 8 градусів зі знаком “плюс”.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 21:10;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі та вранці 10 грудня у східних областях України очікується туман, видимість становитиме 200-500 метрів.".