Трехразовое питание в пунктах обогрева Харькова обеспечили благотворители
Фото: Харьковский горсовет
Более 1700 суточных наборов питания передал фонд Renew Democracy Initiative для харьковских пунктов обогрева.
Гуманитарный груз встретил сегодня мэр Игорь Терехов, сообщают в пресс-службе горсовета.
Отмечается, что этот фонд помогает Харькову с первых дней полномасштабной войны. Только за последние два месяца для городских пунктов обогрева было передано несколько тысяч зимних спальников и более 5 тысяч суточных наборов питания.
Каждый набор рассчитан на три полноценных приема пищи: завтрак, обед и ужин.
Фото: Харьковский горсовет
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В горсовете напоминают, что сейчас в Харькове обустраивают более 200 пунктов обогрева. В них устанавливают генераторы, дровяные печи, а также создают запасы воды.
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 20:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 1700 суточных наборов питания передал фонд Renew Democracy Initiative для харьковских пунктов обогрева.".