Трехразовое питание в пунктах обогрева Харькова обеспечили благотворители

Более 1700 суточных наборов питания передал фонд Renew Democracy Initiative для харьковских пунктов обогрева.

Гуманитарный груз встретил сегодня мэр Игорь Терехов, сообщают в пресс-службе горсовета.

Отмечается, что этот фонд помогает Харькову с первых дней полномасштабной войны. Только за последние два месяца для городских пунктов обогрева было передано несколько тысяч зимних спальников и более 5 тысяч суточных наборов питания.

Каждый набор рассчитан на три полноценных приема пищи: завтрак, обед и ужин.



Фото: Харьковский горсовет

В горсовете напоминают, что сейчас в Харькове обустраивают более 200 пунктов обогрева. В них устанавливают генераторы, дровяные печи, а также создают запасы воды.