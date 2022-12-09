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Трехразовое питание в пунктах обогрева Харькова обеспечили благотворители

Общество 20:26   09.12.2022
Елена Нагорная
Трехразовое питание в пунктах обогрева Харькова обеспечили благотворители Фото: Харьковский горсовет

Более 1700 суточных наборов питания передал фонд Renew Democracy Initiative для харьковских пунктов обогрева.

Гуманитарный груз встретил сегодня мэр Игорь Терехов, сообщают в пресс-службе горсовета.

Отмечается, что этот фонд помогает Харькову с первых дней полномасштабной войны. Только за последние два месяца для городских пунктов обогрева было передано несколько тысяч зимних спальников и более 5 тысяч суточных наборов питания.

Каждый набор рассчитан на три полноценных приема пищи: завтрак, обед и ужин.


Фото: Харьковский горсовет

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В горсовете напоминают, что сейчас в Харькове обустраивают более 200 пунктов обогрева. В них устанавливают генераторы, дровяные печи, а также создают запасы воды.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Интервью, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 20:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 1700 суточных наборов питания передал фонд Renew Democracy Initiative для харьковских пунктов обогрева.".