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Триразове харчування в пунктах обігріву Харкова забезпечили благодійники

Суспільство 20:26   09.12.2022
Елена Нагорная
Триразове харчування в пунктах обігріву Харкова забезпечили благодійники

Понад 1700 добових наборів харчування передав фонд Renew Democracy Initiative для харківських пунктів обігріву.

Гуманітарний вантаж зустрів сьогодні мер Ігор Терехов, повідомляють у пресслужбі міськради.

Наголошується, що цей фонд допомагає Харкову з перших днів повномасштабної війни. Лише за останні два місяці для міських пунктів обігріву було передано кілька тисяч зимових спальників та понад 5 тисяч добових наборів харчування.

Кожен набір розрахований на три повноцінні прийоми їжі: сніданок, обід та вечерю.


Фото: Харківська міськрада

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У міськраді нагадують, що зараз у Харкові облаштують понад 200 пунктів обігріву. У них встановлюють генератори, дров’яні печі, і створюють запаси води.

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 20:26;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 1700 добових наборів харчування передав фонд Renew Democracy Initiative для харківських пунктів обігріву.".