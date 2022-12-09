Триразове харчування в пунктах обігріву Харкова забезпечили благодійники

Понад 1700 добових наборів харчування передав фонд Renew Democracy Initiative для харківських пунктів обігріву.

Гуманітарний вантаж зустрів сьогодні мер Ігор Терехов, повідомляють у пресслужбі міськради.

Наголошується, що цей фонд допомагає Харкову з перших днів повномасштабної війни. Лише за останні два місяці для міських пунктів обігріву було передано кілька тисяч зимових спальників та понад 5 тисяч добових наборів харчування.

Кожен набір розрахований на три повноцінні прийоми їжі: сніданок, обід та вечерю.



Фото: Харківська міськрада

У міськраді нагадують, що зараз у Харкові облаштують понад 200 пунктів обігріву. У них встановлюють генератори, дров’яні печі, і створюють запаси води.