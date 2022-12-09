Триразове харчування в пунктах обігріву Харкова забезпечили благодійники
Понад 1700 добових наборів харчування передав фонд Renew Democracy Initiative для харківських пунктів обігріву.
Гуманітарний вантаж зустрів сьогодні мер Ігор Терехов, повідомляють у пресслужбі міськради.
Наголошується, що цей фонд допомагає Харкову з перших днів повномасштабної війни. Лише за останні два місяці для міських пунктів обігріву було передано кілька тисяч зимових спальників та понад 5 тисяч добових наборів харчування.
Кожен набір розрахований на три повноцінні прийоми їжі: сніданок, обід та вечерю.
Фото: Харківська міськрада
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У міськраді нагадують, що зараз у Харкові облаштують понад 200 пунктів обігріву. У них встановлюють генератори, дров’яні печі, і створюють запаси води.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 20:26;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 1700 добових наборів харчування передав фонд Renew Democracy Initiative для харківських пунктів обігріву.".